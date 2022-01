Atlético Madrid interessado em Cédric Soares

O Atlético Madrid está interessado em contratar Cédric Soares por empréstimo, segundo dá conta o 'The Athletic'. Os colchoneros venderam Trippier ao Newcastle nesta janela de mercado e pretendem colmatar a saída do internacional com uma opção de qualidade. A formação de Diego Simeone poderia optar por pedir a cedência, com opção de compra até ao fim de 2021/22.O lateral-direito do Arsenal, de 30 anos, não tem tido utilização regular desde que chegou a Londres proveniente do Southampton em janeiro de 2020. Na época de estreia, alinhou em cinco partidas, seguindo-se 24 jogos oficiais em 2020/21.Já esta temporada, o japonês Tomiyasu tem sido a escolha de Arteta para o lado direito dos gunners e Cédric conta apenas sete jogos disputados.