Atlético Madrid oferece 40 milhões ao Real por Marcos Llorente

Marcos Llorente está a caminho do Atlético Madrid, segundo informa esta terça-feira o diário 'Marca'. O médio espanhol do Real Madrid é o escolhido para render Rodri, que vai deixar o Wanda Metropolitano Llorente, de 24 anos, não tem espaço no Bernabéu desde o regresso de Zidane ao comando técnico dos merengues e já alcançou um acordo com os colchoneros. Falta agora chegar a entendimento com o Real para que a saída aconteça.Acredita-se que o jogador possa custar cerca de 40 milhões de euros, uma verba que o Florentino Pérez veria com bons olhos face às necessidades impostas pelo fair play financeiro e à possibilidade de ficar com um jogador excedentário no plantel sem conseguir rentabilizá-lo. Ao contrário, um dos aspetos negativos do negócio para os blancos será o facto de não conseguirem incluir uma cláusula de recompra do jogador, como têm por hábito fazer noutras transferências.Marcos Llorente foi formado no Real Madrid e só deixou o clube para representar o Alavés em 2016/17. Na temporada que agora acabou, somou 16 jogos pelos merengues, nos quais apontou dois golos.