Atlético Madrid perto de encaixar 180 milhões com venda do Vicente Calderón

Os jornais espanhóis 'El Confidencial' e 'AS' adiantam esta terça-feira que o Atlético Madrid se encontra muito próximo de fechar acordo para a venda dos terrenos do antigo Estádio Vicente Calderón, num entendimento com as empresas Vivenio e Azora que deverá render uma verba próxima dos 180 milhões de euros. De acordo com as duas publicações, o acordo será assinado nas próximas horas e o dinheiro garantido irá servir para reduzir a dívida do clube, mas também continuar a reforçar a equipa principal tendo em vista a nova temporada.





A confirmar-se este acordo, o Atlético Madrid elevará para uns incríveis 450 milhões de euros o valor recebido nesta fase do ano, já que irá igualmente receber uma fortuna com as vendas de Antoine Griezmann (120 milhões), Lucas Hernández (80 milhões) e Rodri (70 milhões), jogadores que serão transacionados pelas respetivas cláusulas de rescisão.Um valor que irá também ajudar o Atlético Madrid a pagar ao Benfica os 120 milhões de euros da cláusula de João Félix, um dos principais reforços da nova época e da nova fase do próprio clube.