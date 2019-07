Atlético Madrid pode abrir espaço para James com vendas de Correa e Kalinic

Ángel Correa e Nikola Kalinic estão na lista de jogadores transferíveis do Atlético Madrid, segundo relata esta segunda-feira o diário 'Marca'. Tudo porque é necessário encontrar espaço no plantel para a eventual chegada de James Rodríguez.O colombiano interessa aos colchoneros mas o excesso de jogadores no plantel é notório, particularmente na zona ofensiva. As chegadas de João Félix e até de Saponjic, dois jogadores procedentes do Benfica, ocuparam duas importantes vagas e, apesar da saída de Griezmann, aquele setor tem de emagrecer.Ángel Correa, avançado argentino de 24 anos, está no clube desde 2015/16 mas não tem tido o rendimento esperado. Na época passada, por exemplo, marcou apenas cinco golos em 49 partidas.Quanto a Kalinic, o croata tem já 31 anos. Só passou uma temporada em Madrid e jogou 24 partidas, marcando quatro golos. Se aparecer uma proposta vantajosa, também pode deixar o Wanda Metropolitano.