Atlético Madrid procura novo clube para avançado contratado ao Benfica

Ivan Saponjic, avançado sérvio, não convenceu no Atlético Madrid e agora o clube procura um destino para colocar o jogador, de forma a que some mais minutos. Recorde-se que o artilheiro, de 23 anos, foi contratado pelo colchoneros ao Benfica, na época passada. Com Diego Simeone, Saponjic não teve grandes oportunidades.





O dianteiro somou apenas 111 minutos, divididos por três jogos da Taça do Rei e dois da La Liga. Mesmo com a saída de Diego Costa, Saponjic continua fora das escolhas do treinador do Atlético Madrid.Em Espanha referem que o Valladolid foi o primeiro clube a mostrar interesse na cedência do avançado sérvio, mas o clube presidido por Ronaldo 'O Fenómeno' terá deixado cair o negócio. Saponjic ainda nem sequer se estreou na liga espanhola, esta temporada, e, por isso, o empréstimo é mesmo o cenário mais provável. O Saragoça e o Fuenlabrada, da 2.ª divisão espanhola, já tinham mostrado interesse nesta solução, em janeiro passado, e agora um destes clubes pode ser o destino de Saponjic. Se bem que a cedência há um ano só falhou, porque o jogador recusou mudar-se.Isto porque, para além do facto de não ser muito utilizado, o jogador sérvio está plenamente integrado no plantel do Atlético Madrid, sendo muitas vezes alvo de elogios pela sua capacidade de trabalho, pelos companheiros e pelo treinador.