Atlético Madrid promove Llorente nas redes sociais mas só perguntam por Félix

João Félix e Jorge Mendes 'apanhados' à saída de restaurante em Madrid João Félix e Jorge Mendes 'apanhados' à saída de restaurante em Madrid

Marcos Llorente foi apresentado como novo jogador do Atlético Madrid na última semana e este sábado o clube da capital espanhol publicou no Twitter declarações do médio espanhol, mas os adeptos colchoneros parecem estar mais interessados em João Félix.O jovem internacional português, campeão pelo Benfica, já terá assinado contrato com o Atlético Madrid , faltando apenas a oficialização e os adeptos estão a começar a desesperar com a demora.Nos comentários ao tweet do Atlético Madrid são muitso os que questionam pelo jogador que deverá ficar na história como a maior venda da história do futebol português, com o Benfica a exigir a totalidade dos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão."Estamos à espera de João Félix", "continuamos à espera", "terceira vez que publicam, mais tweets do que contratações", "e anunciar João Félix", são alguns dos comentários.Este sábado, a imprensa espanhola avança que João Félix terá no Atlético Madrid uma cláusula de rescisão de 350 milhões de euros