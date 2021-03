Atlético Madrid-Real Madrid: um duelo que pode fazer faísca

O futebol espanhol vai voltar a subir as cortinas para mostrar ao Mundo um dos maiores confrontos do seu cardápio: o Atlético recebe amanhã o rival Real Madrid, um duelo em que as equipas procurarão um lugar ao sol na Liga. É certo que este braço de ferro não vai originar nenhum campeão no imediato, mas a verdade é que os merengues arriscam-se a ver o topo por um ‘canudo’. É também importante ressalvar o lado pessoal, com Simeone e Zidane a protagonizarem mais um duelo intenso no banco. É um reencontro que pode fazer muita... faísca!

A longa história de rivalidade entre os dois líderes no dérbi conheceu 13 episódios, um como futebolistas e 12 como treinadores. O primeiro aconteceu em 2003 e foi precisamente o único dentro de campo. Os blancos venceram (2-0) e Ronaldo ‘Fenómeno’ foi a estrela que mais cintilou, ao apontar o golo mais rápido (16 segundos) da história do dérbi madrileno. Mas estes dois ‘gigantes’ também se defrontaram na Serie A - Simeone representou Inter e Lazio; enquanto Zizou vestiu a camisola da Juventus. Ao todo, o francês totaliza 4 vitórias e o argentino três. Como técnicos, os duelos cingiram-se apenas ao território espanhol. Zinedine Zidane volta a dominar (como pode verificar na infografia), tendo até conquistado uma Liga dos Campeões frente ao Atlético de El Cholo, em 2015/16, no desempate de penáltis. Cristiano Ronaldo apontou o castigo máximo decisivo e estará eternamente ligado a esse duelo.

Simeone e Zidane já trocaram muitos abraços, discutiram muitas vezes e provocaram duelos intensos, mas o dérbi de amanhã trará os seus próprios ingredientes. Os colchoneros (58) lideram com mais cinco pontos do que o Real Madrid (53) e têm, inclusive, menos um jogo disputado. E há um detalhe curioso: das 29 equipas espanholas que visitaram o Wanda Metropolitano, o Real foi a única que ainda não perdeu.