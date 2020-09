Atlético Madrid regressa aos trabalhos amanhã e viaja para estágio segunda-feira

O Atlético Madrid arranca a pré-época esta sexta-feira. Após 20 dias de férias, os colchoneros regressam ao trabalho para começar a preparar a temporada 2020/2021.





Simeone não terá caras novas nestes primeiros dias, que serão marcados pelos testes à Covid-19, seguindo as recomendações dos serviços de saúde.Ivo Grbic, para já o único reforço contratado pelo Atlético Madrid para a nova época, está convocado pela Croácia para o jogo frente a Portugal, da Liga das Nações.Também João Félix não estará presente, já que se encontra neste momento ao serviço da Seleção Nacional - o jogo com a Croácia está agendado para este sábado, no Estádio do Dragão, às 19h45.A partir de segunda-feira e já com todos os jogadores reunidos, o Atlético Madrid parte para estágio em Segóvia, local que habitualmente recebe os colchoneros na prepraração da época.