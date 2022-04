Atlético Madrid explica lesão de João Félix

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Atlético Madrid revelou que João Félix tem uma lesão no músculo isquiotibial da coxa esquerda, o mesmo problema que afeta Thomas Lemar. Os dois jogadores saíram ao intervalo do jogo com o Espanyol devido a essas queixas físicas.Na informação adiantada esta segunda-feira pelo clube espanhol não é dito tempo de paragem: "Estão pendentes de evolução". O "Mundo Deportivo" avança que não deverão jogar mais esta temporada.