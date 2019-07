Atlético Madrid segue imparável: agora aponta baterias a Christian Eriksen

O Atlético Madrid tem sido um dos clubes mais ativos neste mercado de verão. O clube colchonero já garantiu João Félix, Felipe, Hector Herrera, Ivan Saponijic, Marcos Llorente, Mario Hermoso e Kieran Trippier, mas promete não vai ficar por aqui.Simeone quer James Rodríguez, mas o Real Madrid não parece muito disposto a libertar o colombiano para o rival. Só que isso não será problema porque, segundo o jornal 'Marca', o Atlético Madrid já tem um novo alvo: Christian Eriksen, do Tottenham, um dos jogadores mais apetecíveis neste mercado de verão.O dinamarquês está há muito no radar do Real Madrid e já conhece o interesse do Atlético. Mas não sairá por meia dúzia de tostões...Quando em janeiro os merengues fizeram uma abordagem aos spurs sobre o jogador, a resposta foi avassaladora: 250 milhões!