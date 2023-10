Atlético Madrid soma 6.ª vitória seguida na Liga espanhola e sobe ao 3.º lugar

O Atlético de Madrid registou este domingo a sexta vitória consecutiva na Liga espanhola, batendo em casa o Alavés (2-1), em jogo da 11.ª jornada, para ultrapassar o Barcelona e subir ao terceiro lugar.

A formação de Diego Simeone assumiu o domínio da partida desde o apito inicial, criou várias oportunidades e, perante uma equipa basca sem resposta, praticamente decidiu a partida com dois golos ainda na primeira parte.

Aos 26 minutos, após cruzamento de Morata, Rodrigo Riquelme recebeu com o peito, driblou o lateral Gorosabel e finalizou com o pé esquerdo na 'cara' do guardião Sivera para abrir o marcador.

O conjunto de Madrid voltou a festejar em cima do intervalo (45'+1 minutos), por Morata, que, servido por um passe longo de Koke, ganhou o duelo com um opositor na área e rematou certeiro com o pé esquerdo junto ao poste mais afastado.

No segundo tempo, a equipa da casa perdeu gás e ainda se assustou com o golo de Ander Guevara, aos 90+6, mas o Alavés, 17.º classificado, com nove pontos, não teve tempo para mais, levando agora sete jogos sem ganhar no campeonato.

Com o sexto triunfo consecutivo na Liga espanhola e o 14.º seguido como anfitrião na prova - igualando a melhor sequência anterior, entre maio de 2012 e fevereiro de 2013 -, o Atlético de Madrid subiu ao terceiro lugar, com 25 pontos, mais um do que o Barcelona, derrotado no sábado pelo Real Madrid (2-1).

Os colchoneros, com uma partida em atraso, estão a três pontos do vizinho Real Madrid e do Girona, que ocupam os dois primeiros lugares em igualdade pontual (28).

Também hoje, a Real Sociedad, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, empatou 2-2 no terreno do Rayo Vallecano e manteve o quinto lugar, com 19 pontos, mais dois do que os madrilenos, no oitavo posto.

Mumin abriu o marcador para os locais, numa recarga certeira aos 31 minutos, mas o internacional espanhol Mikel Oyarzabal restabeleceu o empate para os bascos ainda antes do intervalo (41 minutos) e, no segundo tempo, bisou na conversão de uma grande penalidade (66'), a castigar mão na bola de Espino.

Bebé saiu do banco aos 85 minutos e, com um remate rasteiro de fora da área, aos 90'+1, resgatou um ponto para a sua equipa, uma semana depois de, também como suplente utilizado, ter assinado o golo decisivo no triunfo do Rayo (1-0) em Las Palmas.

No San Mamés, o Athletic Bilbau (sexto classificado, com 18 pontos) e o Valência (nono, com 15) empataram 2-2.

De Marcos adiantou os bascos no marcador, aos 32 minutos, o Valência, com o lateral português Thierry Correia a titular, deu a volta em sete minutos, com tentos de Fran Pérez (62') e Hugo Duro (69'), mas Berenguer resgatou um ponto para os anfitriões aos 90'+6.

No primeiro jogo do dia, o Bétis, sétimo classificado, venceu em casa o Osasuna (11.º) por 2-1, numa partida em que o português William Carvalho foi suplente utilizado na equipa de Sevilha.

O internacional espanhol Isco assistiu para o golo de Willian José (45'+1) e marcou o golo decisivo aos 90'+4, na resposta à momentânea igualdade assinada por Rúben Garcia (85).

A 11.ª ronda da Liga espanhola encerra na segunda-feira com a partida Granada-Villarreal.