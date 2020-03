Atlético Madrid suspende treinos por duas semanas

O Atlético Madrid comunicou este domingo que os treinos estão suspensos para as próximas duas semanas.





De forma a ajudar a controlar a propagação do coronavírus, o clube da capital espanhola, onde alinha o português João Félix, decidiu colocar jogadores, treinadores e restantes elementos da equipa técnico em casa, solicitando que se cumpram as regras estabelecidas, enviando orientações para o treino em casa.Segundo a imprensa espanhola, os jogadores irão receber também orientações nutricionais.Recorde-se o Atlético Madrid jogou na quarta-feira em Liverpool, para a Liga dos Campeões, partida que venceu , afastando os atuais campeões europeus da competição.Este domingo, foram tornados públicos os primeiros casos de coronavírus entre os jogadores da liga espanhola, com Ezequiel Garay, jogador do Valencia que passou pelo Benfica, a ser um dos infetados.