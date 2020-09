Atlético Madrid vai contratar Cavani caso Diego Costa deixe o clube

O Atlético Madrid ofereceu a Edinson Cavani um contrato de um ano com mais um de opção. A notícia é avançada pelo ‘Goal’, que garante que o avançado uruguaio vai ser reforço da equipa de João Félix caso Diego Costa deixe o clube. A administração do Atlético já terá mesmo acertado os detalhes com os representantes de Cavani.





Cavani puxa pelo físico a pensar no regresso aos relvados

O Atlético acaba de contratar Luis Suárez ao Barcelona, mas continua a procurar mais soluções para o setor ofensivo de Diego Simeone.