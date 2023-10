Atlético Madrid vence Cádiz com reviravolta e bis de Ángel Correa

O Atlético de Madrid somou este domingo a terceira vitória consecutiva na Liga espanhola, batendo o Cádiz, por 3-2, depois de estar a perder por dois a zero, beneficiando da inspiração do internacional argentino Ángel Correa.

Numa primeira meia-hora 'endiabrada' da formação andaluz, Lucas Pires, aos 12, e o brasileiro Roger Marti, aos 27, adiantaram os visitantes, mas Correa reduziu aos 32 e fez o golo da vitória aos 66, já depois de Molina ter igualado o marcador logo após o reatamento da partida após o intervalo, aos 46.

Com os três pontos conquistados neste encontro da oitava ronda da La Liga, a formação de Madrid ascendeu ao quarto posto, com 16 pontos, menos cinco do que o líder Real Madrid, mas ainda tem uma partida em atraso. Já o Cádiz não vence há quatro partidas e está em 12.º com nove pontos.

Nos outros jogos do dia em Espanha, o Bétis ganhou ao Valência, por 3-0, o Osasuna bateu o Alavés, por 2-0, e o Almería e o Granada empataram, por 3-3, num encontro em que os guarda-redes portugueses Luís Maximiano e André Ferreira foram titulares.

Com internacional português William Carvalho a ser lançado em jogo aos 62 minutos, e os guarda-redes Guilherme Fernandes e Rui Silva no banco de suplentes, o Bétis beneficiou dos golos de Diao (41), Roca (52) e Ezzalzouli (85) para garantir a vitória e subir para o sétimo posto, com 12 pontos, enquanto o Valência é nono com 10.

No confronto entre o Osasuna (10.º com 10 pontos) e o Alavés (16.º com sete), Arnaiz inaugurou a contagem aos 36, e o croata Budimir fechou o jogo com um golo em cima do minuto 90.

E o duelo entre Almería e Granada, último e penúltimo classificados (três e cinco pontos, respetivamente) terminou com meia dúzia de golos, metade para cada lado, com o avançado colombiano Luis Suárez a marcar três golos, todos após assistência do belga Largie Ramazani, ainda na primeira parte (41, 44 e 45+1), mas com Bryan Zaragoza, de penálti (66), Ricard Sánchez (70) e o albanês Myrto Uzuni, aos 86, a forçarem a quase impensável igualdade.