O Atlético Madrid está perto de assegurar a contratação de Ante Rebic, jogador do Eintracht Frankfurt que deve custar aos cofres espanhóis 40 milhões de euros, segundo noticia o diário 'As'.O jogador croata, de 24 anos, cumpriu a terceira temporada na equipa alemã, depois de ali ter atuado duas épocas por empréstimo da Fiorentina. Em 2018/19 jogou 38 partidas e apontou 10 golos.Rebic, 28 vezes internacional pela Croácia, tem contrato com o Eintracht até junho de 2022.Recorde-se que o Atlético Madrid pode ter um problema para resolver no ataque, isto caso o Chelsea insista em pedir 55 milhões de euros para que Morata continue na capital espanhola. Certa está a chegada de João Félix vindo do Benfica, que vai custar mais de 120 milhões de euros.