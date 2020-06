Aumenta a tensão no Barcelona: agora Messi vira as costas ao adjunto de Quique Setién

Se ontem a imprensa espanhola falava do evidente mal-estar que reina no balneário do Barcelona, particularmente entre os jogadores e o treinador Quique Setién, hoje as parandongas vão para a indiferença de Messi relativamente ao adjunto Eder Sarabia.





Na ida a Vigo os blaugranae na pausa para hidratação as câmaras de televisão captaram o desdém dos jogadores relativamente à equipa técnica.Quique Setién aparece muito pensativo, quase em segundo plano, enquanto os jogadores bebem água, e o seu adjunto tenta dizer algo a Lionel Messi, mas o argentino reage com indiferença e vira-lhe as costas.O Barcelona é segundo na Liga espanhola, a dois pontos do Real Madrid.