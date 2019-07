Avança queixa do Atlético Madrid contra o Barcelona

O Atlético Madrid formalizou a queixa contra o Barcelona junto da federação espanhola, reclamando mais 80 milhões de euros pela saída de Griezmann rumo à Catalunha. O clube catalão pagou no passado dia 12 os 120 milhões da cláusula de rescisão, que tinha entrado em vigor no início do mês, mas os colchoneros alegam que o avançado francês já tinha acordo com o Barça antes dessa data e exigem mais dinheiro.