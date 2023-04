Baena: «Recebi mensagens privadas a desejar a morte da minha família»

As ondas de choque propagam-se em Espanha depois da agressão de Fede Valverde a Álex Baena, após a vitória do Villarreal em casa do Real Madrid (2-3), no sábado, a contar para 28ª jornada da liga espanhola. O avançado do submarino amarelo voltou às redes sociais para apresentar uma defesa e expôr uma situação que considera grave."Aproveitou-se uma desgraça para justificar uma agressão e há mentiras que doem mais do que agressões. O dano que está a fazer à minha família é irreparável e injustificável: ameaças, insultos e inclusivé mensagens privadas a desejar a morte à minha família. Ontem denunciei o caso à polícia. Deixemos que a Justiça faça o seu trabalho. Agora, o meu único objetivo é concentrar-me na minha profissão e ajudar o meu clube a cumprir os seus objetivos", explicou nas redes sociais Baena.Minutos depois de assumida a agressão do uruguaio do Real Madrid, pessoas ligadas ao jogador merengue justificaram o momento com episódios passados, referentes ainda ao jogo da Taça do Rei, em janeiro. "Chora agora que o teu filho não vai nascer", terá referido Baena, após uma entrada mais dura sobre o uruguaio, algo que o jogador espanhol do Villarreal voltou a negar hoje."Vieram à baila declarações realizadas supostamente por pessoas ligadas a ele [Valverde] em que se dizia que eu havia desejado a dor de um familiar. Desde então, e não como não podia ser de outra forma, não se publicou qualquer evidência que se prove aquilo que me é imputado", frisou Baena.