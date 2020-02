Bale 'apanhado' a sair do Santiago Bernabéu com jogo em andamento... outra vez

Ausente das opções de Zinedine Zidane para defrontar a Real Sociedad por decisão técnica, Gareth Bale voltou esta quinta-feira a protagonizar mais um caso polémico, ao ser 'apanhado' pelo jornal 'AS' a deixar o Santiago Bernabéu a pouco dez minutos do final da partida.





No momento em que Bale deixou o estádio, no seu veículo particular, os merengues perdiam por 4-1 diante dos bascos, tendo posteriormente reduzido para 4-3, sendo que nenhum desses dois golos foi observado pelo galês 'in loco' no camarote do estádio madrileno.Pode parecer uma atitude pouco habitual no mundo do futebol, mas o certo é que esta já é a quinta vez que o extremo galês é apanhado a deixar o estádio ainda antes da partida acabar esta temporada. A mais recente foi há três semanas, no duelo com o Sevilha, quando abandonou o recinto também já dentro dos 10 minutos finais. E, diga-se, esta situação até é permitida pelo regulamento interno do clube, que apenas proíbe (e pune) os jogadores que deixem o estádio antes desse momento dos jogos. Mesmo assim, tendo em conta o ambiente que se vive em torno do galês, este será apenas mais um gesto que colocará ainda mais em xeque o seu estatuto no clube...