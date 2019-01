Bale chega à 22.ª lesão mas Real Madrid está em silêncio há mais de um ano

As lesões teimam em não largar Gareth Bale. O avançado do Real Madrid voltou a sair magoado no encontro de quinta-feira com o Villarreal , ao intervalo, consumando assim a 22.ª lesão em cinco temporadas e meia no clube espanhol. segundo o diário 'As'.De resto, foi a 13.ª ocasião em que o galês se viu forçado a ser substituído por problemas físicos. Já perdeu 84 jogos - mais de uma temporada completa - devido às lesões e a verdade é que o jogador começa a ficar obcecado em evitar estes constrangimentos, algo que apesar de tudo não parece sortir efeito. Bale já jogou com meias adaptadas aos seus músculos, deixou de conduzir carros como Lamborghinis devido à estrutura do veículo e realiza alongamentos mesmo durante o intervalo dos jogos.No entanto, há outro fator que está a chamar a atenção da imprensa espanhola. É que o Real Madrid não dá qualquer esclarecimento sobre Bale no boletim clínico desde outubro de 2017. Já lá vai um ano e três meses, ainda que o galês tenha tido mais um do que um problema físico de então para cá. E nem as curtas explicações de Solari no final do jogo com o Villarreal convenceram os mais curiosos: "Bale sofreu uma pancada e saiu em sobrecarga. Não podia continuar".