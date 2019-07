Bale corre contra o tempo: mercado chinês fecha esta tarde

Fecha esta tarde a primeira potencial via de saída para Gareth Bale do Real Madrid, quando pelas 17 horas portuguesas o campeonato chinês der por encerrado o período de transferências tendo em vista a primeira metade da temporada. É até essa hora que, numa autêntica corrida contra o tempo, os interessados no jogador galês terão de apresentar as suas propostas para convencer os merengues, algo que parece, por agora, bastante difícil de alcançar.





Não por falta de ofertas, até porque Bale já teve duas concretas vindas precisamente do mercado chinês, mas sim porque os valores apresentados não chegaram para convencer os responsáveis do Real, que não tencionam deixar o extremo sair em preço de saldo. Esse é mesmo o único problema em toda esta situação, já que do lado de Bale as propostas salariais eram apelativas, já que teria à sua espera na China um salário em torno dos 12,5 milhões de euros anuais.Caso se feche a via chinesa, restará a Bale esperar que algum clube inglês tente a sua contratação até 8 de agosto, data na qual se encerra o mercado na Premier League. Caso nem de Inglaterra chegue uma oferta satisfatória, então provavelmente Bale será forçado a continuar na capital espanhola, já que dificilmente algum clube de outro destino terá capacidade financeira para assumir o salário do galês...