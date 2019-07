Bale foi jogar golfe enquanto Real Madrid sofria nova derrota

"Según Zidane, Bale no viajó a Múnich porque 'no se sentía bien'. Sin embargo, a la misma hora que el Madrid jugaba contra el Tottenham, él estaba preocupado por mejorar... su swing". Por @Kike_Marin_ https://t.co/BiFcd4DCja — El Confidencial (@elconfidencial) July 31, 2019

Gareth Bale volta a dar que falar. O internacional galês foi apanhado a jogar golfe na capital espanhola à mesma hora em que o Real Madrid sofria nova derrota na pré-temporada, tendo perdido ontem com o Tottenham por 1-0 Zidane havia referido que o internacional galês não tinha viajado para Munique por não se sentir bem , mas o 'El Confidencial' fotografou Bale no green de la Ciudad Grupo Santander.A publicação espanhola divulgou a imagem nas redes sociais e os comentários começaram a surgir, com alguns utilizadores a acusar o 'El Confidencial' de usar uma fotografia antiga, enquanto outros apontam a porta de saída como o cenário mais provável.Recorde-se Zidane já confirmou que não conta com Gareth Bale e que o Real Madrid está à procura de solução