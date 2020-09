Bale quebra silêncio: «Quis sair no último ano mas o Real Madrid bloqueou tudo»

Se existia alguma réstia de dúvida de que a relação entre Gareth Bale e o Real Madrid tinha sido corrompida, a mesma terá sido esta quarta-feira clarificada. Em declarações durante a conferência de imprensa na antevisão ao encontro entre Finlândia e País de Gales, a contar para a Liga das Nações, o extremo galês dos merengues foi questionado sobre a sua situação no clube espanhol, esclarecendo que quis sair de Madrid no último ano, transferência que acabou por ser 'barrada' pelo próprio clube "no último segundo".





"Creio que é o clube quem precisa de responder a essa pergunta porque eu tentei sair no último ano e o clube bloqueou [a transferência] no último segundo. Era um projeto pelo qual estava entusiasmado no ano passado, mas que não chegou a materializar-se. Houve ainda outros casos que também tentamos, mas o clube não permitiu nem fez nada para que as coisas se concretizassem. Assim, só dependerá do clube [a saída]. Quero jogar futebol. Estou motivado para continuar a jogar futebol. Está tudo nas mãos do clube. Eles é quem tem o controlo de tudo. Tenho um contrato, tudo o que posso fazer é que o que tenho vindo a fazer e esperar que surja alguma solução", começou por referir Gareth Bale."Quero jogar futebol, só tenho 31 anos, sinto-me muito bem fisicamente e tenho muito para dar. Está nas mãos dos clubes e eles tornam tudo muito difícil para ser honesto.""Não está nas minhas mãos. Há que ver primeiro quais são as possibilidades que existem em mãos. Teremos muito tempo para averiguar isso durante esta janela de transferências. O tempo dirá. Mas o principal é que a decisão está nas mãos do Real Madrid", concluiu.