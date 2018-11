Balneário do Barcelona cansado da atitude de Dembélé

A atitude de Ousmane Dembélé está a causar mal-estar no balneário do Barcelona. Segundo relata o diário 'Mundo Deportivo', o plantel dos catalães não entende o desleixo profissional do jovem jogador, apesar de terem tentado ajudá-lo a integrar-se da melhor maneira.A situação agravou-se de tal forma que na terça-feira houve uma reunião numa unidade hoteleira de Barcelona entre responsáveis do clube e o agente do jogador, Moussa Sissoko, para definir o caminho a seguir. O emblema de Camp Nou deixou claro que não vai tolerar mais faltas de profissionalismo.Recorde-se que Dembélé, atualmente ao serviço da seleção francesa, tem estado no centro da polémica pelos sucessivos atrasos na chegada aos treinos, bem como pela falta de rendimento após ter custado mais de 100 milhões de euros quando foi contratado ao Borussia Dortmund.