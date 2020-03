Balneário do Barcelona dividido: redução de 70% dos salários gera discussão

O balneário do Barcelona está dividido perante a proposta apresentada pelo clube para uma redução salarial de 70%. Segundo escreve o diário catalão 'Sport', dentro do plantel há três grupos com opiniões diferentes.





Uma parte dos jogadores recusam a proposta da direção, e não entendem sequer como lhes pode ser pedido um esforço financeiro. Apontam o dedo aos responsáveis que gastaram milhões em contratações de jogadores que consideram não terem acrescentado nada ao plantel. Este grupo de jogadores diz que não há uma gestão adequada dos recursos e que é injusto serem os atletas, especialmente os do futebol, os mais prejudicados (já que, tendo os salários mais elevados, serão quem mais vai perder).Outra fação dentro do plantel, com peso no grupo, considera que a proposta é aceitável e que deve ser tida em conta. Já enviaram inclusive a proposta para os respetivos advogados que a estão a estudar. No entanto, ainda não deram uma resposta ao clube.Por fim, há quem no balneário do Barça defenda que o melhor é esperar pelas negociações que decorrem entre o sindicato de jogadores e a Liga.