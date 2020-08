Balneário do Barcelona está ferido e exige medidas: quer eleições e Xavi a liderar a equipa

A humilhante derrota do Barcelona diante do Bayern Munique na Liga dos Campeões pôs a nu as fragilidades que o plantel sentiu durante praticamente toda a época. O jornal 'As' conta que alguns dos 'pesos pesados' do balneário blaugrana querem que sejam tomadas medidas urgentes, que seja feita uma remodelação profunda no clube. E todos concordam com as palavras de Piqué no final do jogo. O central disse que o clube precisava de mudanças e ofereceu-se até para sair, se necessário fosse.





E que mudanças são essas? Eleições! Os jogadores não consideram que a mudança do treinador seja suficiente, é preciso ir mais além. O grupo entende que esta direção conduz os destinos do clube há muito tempo de forma errática e que chegou a um impasse. Por isso esperam que o presidente Josep Maria Bartomeu decida convocar eleições."O ambiente está demasiado crispado e desgastado. Isto não se resolve com uma contratação, uma cara nova a mais ou a menos, há que reformular tudo", contou um dos chamados 'pesos pesados' ao jornal 'As', frisando que Trincão, Pedri ou Pjanic não serão a solução.Os jogadores também assumem culpas no sucedido em Lisboa diante do Bayern Munique, mas dizem que há falta de trabalho tático e um evidente desequilíbrio na equipa. Por isso precisam de um líder que consiga unir todos os jogadores, que conheça a casa e que tenha uma personalidade suficientemente forte para fazer renascer uma equipa moribunda. O treinador que todos querem é Xavi Hernández.