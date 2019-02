Banco de suplentes, imprensa e companheiros: os motivos da 'birra' de Gareth Bale em Madrid

Que Gareth Bale está aborrecido no Real Madrid, disso não restam dúvidas. Basta ver as últimas atuações e o modo como se recusou a festejar um golona partida de domingo, com o Levante. O jornal 'Marca' detalha os motivos da 'birra' do galês que, a continuar assim, não deverá permanecer muito tempo no Santiago Bernabéu...É que nem os golos lhe dão motivos para sorrir. Bale não tem receio de publicamente manifestar o seu mal estar e a primeira razão para tal é o facto de não estar entre as primeiras escolhas de Santiago Solari. Escreve o jornal do país vizinho que Bale não entende por quepara jogarem Lucas Vásquez e Vinícius. O jogador 'atira' para cima da mesa os números: desde que regressou de lesão, marcou 3 golos na condição de suplente.O avançado também está aborrecido com os companheiros, principalmente com Courtois e Marcelo. O guarda-redes revelou numa entrevista que no balneário Bale é conhecido como 'o golfista' [dada a sua predileção pela modalidade] e que não vai aos jantares com a equipa porque- declarações que o avançado interpretou como uma traição. Já o defesa brasileiro disse que Bale só fala inglês.O jogador sente-se também injustiçado pela imprensa espanhola e lamenta que se tenham esquecido dos seus êxitos ao serviço dos merengues, sobretudo o golo de bicicleta na final da Liga dos Campeões.Luka Modric é um dos seus melhores amigos no plantel merengue e tem sido ele quem tem tentado acalmar o galês...