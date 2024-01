Barça vai visitar Athletic na Taça

O sorteio dos quartos de final da Taça do Rei ditou um embate entre as duas equipas com mais troféus na prova. O Barcelona (31), de João Félix e Cancelo, visita o Athletic Bilbao (23) e a tarefa não se afigura fácil para os culés, que saíram derrotados das últimas três deslocações ao San Mamés na Taça. O clássico está marcado já para a próxima quarta-feira, no mesmo dia em que o Girona vai a Maiorca na esperança de garantir uma inédita presença nas ‘meias’. A abrir o certame, na terça, estará a receção do Celta à Real Sociedad.

Azpilicueta desfalca o Atlético

Os ‘quartos’ fecham na quinta-feira, com a receção do Atlético Madrid ao Sevilha. Ora, os colchoneros ficaram ontem a saber que não contarão com Azpilicueta. O defesa contraiu uma rotura no menisco, no duelo dos oitavos com o Real Madrid, arriscando uma paragem longa.