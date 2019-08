Barcelona acelera por Neymar e Coutinho pode ser chave

Neymar é por estes dias protagonista de uma 'guerra' entre Barcelona e Real Madrid ainda antes de o campeonato arrancar. De saída do Paris SG, o avançado brasileiro é pretendido pelos dois rivais espanhóis, que nos últimos dias têm avançado de forma decidida para tentar a sua contratação, algo que o próprio Leonardo confirmou este domingo . Ora, segundo a RMC Sport, e quando até se pensava que o comando nesta 'luta' era do Real Madrid, o Barcelona terá dado passos importantes nas últimas horas, ganhando um avanço que pode ser decisivo.De acordo com aquela emissora, tudo terá ficado de certa forma desbloqueado assim que o Paris SG abriu finalmente as portas à possibilidade de incluir um jogador na negociação, isto para lá de uma avultada verba em dinheiro. Nesse sentido, explica a RMC Sport, a hipótese mais forte é Philippe Coutinho, um jogador que agrada aos parisienses e que teve uma primeira temporada algo apagada em Barcelona.A expectativa é que tudo fique definido já na próxima semana, sendo praticamente certo que Neymar dificilmente continuará em Paris. Até porque os adeptos franceses parecem estar cada vez mais fartos do brasileiro , conforme mostraram este domingo...