Barcelona acusado de contratar empresa para minar reputação de adversários da direção

A Cadena SER revelou esta segunda-feira que o Barcelona contratou uma empresa de comunicação com o intuito de melhorar a reputação dos seus dirigentes e denegrir a de algumas personalidades ligadas ao clube, como são os casos do pré-candidato às eleições do clube blaugrana, Víctor Font, ou de atuais e ex-jogadores culés como Xavi, Pyuol, Piqué, Messi, Antonela (a mulher de Messi), Guardiola ou Laporta.





Conta a mesma rádio que a empresa 'E3Ventures' assinou um contrato de três anos por um valor mais baixo do que seria normal nestas circunstâncias, de modo a não ser necessária a aprovação dos acionistas. Uma das suas funções seria criar contas nas redes sociais exclusivamente para melhorar a imagem da direção de Josep Maria Bartomeu e outras para criticar personalidades ligadas ao clube.Essa contas terão 'atacado' Lionel Messi pela sua relutância em renovar; Gerard Piqué pelos seus negócios em torno da Taça Davis e outros jogadores, acusando-os de estarem acomodadosO Barcelona, entretanto, já veio negar estas alegações. A formação catalã reconhece a existência de um contrato com uma empresa, que visa monitorizar tudo o que se diz, de bom ou de mau, nas redes sociais sobre o clube, mas garante que a intenção é "velar pela sua reputação" e não denegrir a de terceiros.O Barça "exige a retificação imediata das informações difundidas", reservando-se no direito de agir criminalmente contra quem "continue a implicar o clube neste tipo de práticas".