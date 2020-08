Barcelona arranca pré-temporada 2020/2021 a 30 de agosto

O Barcelona já tem data para o arranque da pré-temporada 2020/2021. O regresso acontece no dia 30 de agosto, sendo que o primeiro treino do plantel, agora liderado por Ronald Koeman, está previsto para o dia seguinte, anunciou esta sexta-feira o clube no site oficial.





Antes, jogadores e todos os elementos ligados ao emblema catalão serão submetidos a testes de despistagem à covid-19, de forma a respeitar o protocolo da La Liga.