Barcelona coloca Nélson Semedo no mercado: as razões da decisão catalã

A revista 'Forbes' revela este sábado na sua edição online que Jorge Mendes e Eric Abidal se terão encontrado nas últimas semanas no Dubai, numa reunião na qual o diretor desportivo do Barcelona terá comunicado ao agente português que Nélson Semedo é um dos jogadores que os catalães estarão a ponderar colocar no mercado.





De acordo com a publicação norte-americana a situação explica-se pela urgência de encaixe financeiro por parte dos catalães, que estão obrigados a reunir 125 milhões de euros até junho de forma a não apresentar resultados negativos. Nesse sentido, o português é uma das vítimas da conjuntura atual do clube, podendo estar por isso a viver os seus últimos tempos no clube catalão, onde chegou em 2017 proveniente do Benfica, a troco de 30,5 milhões de euros.Por outro lado, da Alemanha chegam informações de que o Barcelona já terá identificado Lukas Klostermann, do Red Bull Leipzig, como o substituto ideal para o português, num movimento de mercado que a suceder teria de ser feito apenas após julho, numa altura em que o investimento passaria a ser contabilizado no exercício posterior. Ao que tudo indica, Klostermann custaria qualquer coisa como 35 milhões de euros aos catalães.