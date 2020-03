Barcelona confirma cortes salariais

O Barcelona confirmou esta quinta-feira, em comunicado emitido no seu site oficial, ter decidido iniciar um processo de cortes salariais devido à atual situação em torno do coronavírus. A decisão, comunicada após reunião da direção, irá afetar todos os sectores do clube, do futebol às restantes modalidades, assim como todo o pessoal de âmbito não-desportivo.





Segundo os catalães, esta decisão foi tomada em face da "necessidade de adaptar as condições contratuais dos funcionários do clube às novas e transitórias circunstâncias que se estão a viver" por causa do surto da Covid-19. Na mesma nota, o Barcelona explica que serão apresentadas as condições a todos os sectores do clube e só depois, após negociação com as partes, é que o mesmo será formalizado. Ainda assim, caso não haja resposta positiva no espaço de cinco dias, o clube poderá mesmo assim avançar para o processo sem que haja acordo segundo explica a 'Marca'.