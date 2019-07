Barcelona contrata jovem defesa na Série C brasileira

Sempre de olho em jovens para o futuro, o Barcelona anunciou esta segunda-feira a contratação de Igor Gomes, um defesa central de 18 anos que se destacou no início deste ano pelo Volta Redonda na Copa São Paulo de Futebol Júnior. De acordo com a imprensa catalã, o jovem defesa irá inicialmente ser integrado na equipa Juvenil A, onde será orientado pelo antigo guarda-redes Victor Valdés.





De notar que o clube catalão anuncia a chegada de Igor Gomes proveniente do Coimbra de Minas Gerais, um clube com o qual o jogador terá assinado um contrato profissional depois de se ter destacado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma situação que poderá dar que falar no Brasil, até porque o Volta Redonda estará alegadamente disposto a apresentar uma queixa na CBF por querer receber uma verba relativa a esta transação.