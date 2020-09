Barcelona e Atlético Madrid com princípio de acordo por Suárez

Barcelona e Atlético Madrid chegaram a um princípio de acordo para a transferência de Luis Suárez para a capital.





De acordo com a imprensa espanhola, a conclusão do negócio está dependente da aceitação do internacional uruguaio, que no imediato não deverá custar nada aos colchoneros. O negócio deverá, sim, incluir verbas a pagar ao Barcelona por objetivos cumpridos pelo jogador no Atleti.