Barcelona está de olho em Rafael Leão

A viver uma grande temporada de estreia na Ligue 1, onde é um dos principais destaques do surpreendente Lille, o jovem avançado português Rafael Leão começa a atrair as atenções dos gigantes do futebol europeu. É o caso do Barcelona, clube que este sábado, no duelo com o Montpellier, observou 'in loco' o ex-Sporting, numa missão de observação que teve também como alvo a outra figura ofensiva do Lille, o costa-marfinense Nicolas Pépé, segundo adianta a 'France Football'.Chegado ao Lille no arranque da temporada a custo zero, depois de ter rescindido com o Sporting na sequência do ataque à Academia de Alcochete, o jovem português de 19 anos tem de momento 17 jogos disputados, nos quais marcou sete golos.