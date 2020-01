Barcelona expulsa adeptos que insultaram o Espanyol

O Barcelona reagiu esta terça-feira aos factos ocorridos no duelo de equipas B com o Espanyol, realizado no sábado, anunciando em comunicado a decisão de proibir para sempre a entrada de um grupo de 20 a 25 adeptos nas instalações do clube. Em causa estão os cânticos contra o clube rival, nos quais os referidos fãs desejaram a morte ao Espanyol e ainda gozaram com o malogrado Dani Jarque, falecido em 2009.Para lá de anunciar a decisão de denunciar e proibir os adeptos em causa, o Barcelona condena o sucedido e assegura que segue "firme no compromisso para erradicar qualquer tipo de comportamento violento".