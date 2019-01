Barcelona foi a Amesterdão com 'artilharia pesada' para tentar segurar Frenkie de Jong

Foto de namorada de Frenkie de Jong alimenta rumores da 'traição' ao Barcelona



O Barcelona não quer perder Frenkie de Jong, jovem promessa holandesa do Ajax, para o PSG e, na quinta-feira, o presidente da formação catalã, Josep Maria Bartomeu, acompanhado por Pep Segura, Eric Abidal e Ramon Planes, viajou para Amesterdão numa última tentativa de persuadir o jovem futebolista a reforçar o plantel às ordens de Valverde."Não somos uma equipa, mas um clube com tradição e filosofia como o Ajax, o Bayern Munique, o Manchester United, o Real Madrid", terá dito Bartomeu para tentar convencer Frenkie de Jong a cumprir o acordo verbal que já teria com a formação catalã, mas que nos últimos dias foi esquecido, segundo escreve a edição deste sábado do 'Mundo Deportivo'.A publicação espanhola refere ainda que a 'artilharia pesada' do Barcelona ficou, no entanto, com a sensação que o jovem médio holandês do Ajax já teria decidido... e possivelmente o PSG levará a melhor.