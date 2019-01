Barcelona garante Kevin-Prince Boateng até final da temporada

Kevin-Prince Boateng será jogador do Barcelona até final da temporada, noticia a 'Marca'. O emblema culé e o Sassuolo já terão chegado a acordo para a cedência do avançado ganês, que chega ainda esta segunda-feira à Catalunha.Está, assim, garantido o reforço que Ernesto Valverde terá exigido aos dirigentes blaugrana depois da saída de Munir para o Sevilha . A elevada experiência de Boateng (tem 31 anos e conta com passagens por Itália, Inglaterra, Alemanha e Espanha) e o facto de já ter disputado a Liga espanhola (ao serviço do Las Palmas) e a Liga dos Campeões (com o AC Milan) convenceram o treinador culé a apostar no ganês para fazer concorrência a Luis Suárez.