Barcelona garante novo avançado 'fora de horas'

O Barcelona informou a liga que depositará esta quinta-feira os 18 milhões de euros por Martin Braithwaite, valor da cláusula de rescisão que consta no contrato do jogador com o Leganés, e, assim, garante um avançado para colmatar as baixas de Suárez e Dembélé, lesionados até final da temporada.





O dinamarquês, de 28 anos, assinará por três épocas e meia e amanhã já deverá trabalhar sob as ordens de Quique Setién. A opção por Braithwaite é muito mais cara – dobra, por exemplo, o valor que o Barça teria de pagar por Ángel (Getafe) –, mas a direção blaugrana acredita que o nórdico poderá valorizar-se no próximo Europeu.