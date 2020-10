Barcelona goleia e anuncia quatro renovações de uma só vez

Poucos minutos depois de uma goleada 'fácil' diante do Ferencváros, o Barcelona deu uma segunda boa notícia aos seus adeptos, ao anunciar esta terça-feira as renovações de Marc-André ter Stegen (até 2025), Frenkie de Jong (até 2026), Clément Lenglet (até 2026) e Gerard Piqué (até 2024). Na prática, não fosse o golo de Dembélé, aos 89', poderia mesmo ter sido uma renovação por cada golo marcado no embate diante dos húngaros!





Segundo os dados apresentados pelos catalães, estas renovações foram conseguidas após semanas de negociações e irão incluir um ajuste temporário nos vencimentos dos jogadores devido às circunstâncias atuais da crise provocada pela pandemia de Covid-19.: renova até 2024, ficando com uma cláusula de 500 milhões de euros. Esta renovação está dependente da realização de um determinado número de jogos esta temporada.: amplia ligação até 2025, tendo igualmente uma cláusula de 500 milhões de euros.: renova contrato até 2026 e fica com uma cláusula de 300 milhões de euros.: renova até 2026 e tem a sua cláusula fixada em 400 milhões de euros.