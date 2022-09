Barcelona "indignado" com fugas de informação sobre exigências de Messi para renovar contrato

O Barcelona expressou esta quarta-feira a sua "indignação" pela partilha de informação respeitante às exigências de Lionel Messi em renovar contrato, que reportam a 2020.Os catalães garantem que a documentação contida em emails a que o jornal 'El Mundo' teve acesso "fazem parte de um processo legal em curso e não partilhada com as partes"."De qualquer forma, o artigo em questão torna públicos documentos que nada têm a ver com a investigação do caso e a sua utilização ameaça a reputação e a confidencialidade do clube. Por este motivo, e com o objetivo de proteger os direitos do Barcelona, os serviços jurídicos do clube já estão a estudar as medidas a toma", pode ler-se na nota no site oficial culé.De acordo com o 'El Mundo', o astro argentino que rumou ao Paris Saint-Germain, em fim de contrato, em 2021, exigiu ao seu clube de sempre um bónus de 10 milhões de euros para assinar ou uma cláusula de rescisão de apenas 10 mil euros.