Barcelona já tem princípio de acordo com Neymar

Neymar já tem um princípio de acordo com o Barcelona para regressar a Camp Nou, segundo escreve esta terça-feira o diário 'Sport'. O avançado do Paris Saint-Germain quer deixar o clube francês e nem negociou perante a proposta que recebeu dos catalães.O Barcelona propôs a Neymar um contrato de cinco temporadas e um salário anual líquido de 24 milhões de euros, similar ao que auferia antes da mudança para Paris, mas muito inferior ao atual, que ronda os 36,8 milhões. No entanto, o desejo de Neymar de voltar aos calatães é tanto que essa diferença não lhe causa qualquer transtorno.Apesar do amor ao Barcelona, Neymar tem presente que o mais importante agora é deixar o PSG. Assim, caso os catalães não alcancem um entendimento com os campeões franceses, o jogador admite voltar-se para a hipótese Real Madrid. Os merengues também estão interessados em Neymar e até oferecem números melhores ao jogador, apesar de estarem cientes de que o brasileiro dá prioridade ao regresso a Camp Nou.Em qualquer dos casos, falta agora que o Paris Saint-Germain esteja disposto a vender Neymar por números aceitáveis. Recorde-se que pagou 222 milhões de euros ao Barcelona para bater a cláusula de rescisão do avançado.