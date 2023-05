Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Barcelona-Maiorca, 3-0: triunfo na hora do adeus Barcelona despede-se do Camp Nou esta época com vitória clara (3-0). Fati brilha com um bis





Fati mostrou que é importante; Alba e Busquets despediram-se do Camp Nou

• Foto: Reuters