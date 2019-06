Barcelona não descarta Neymar: «Não há porta aberta nem fechada»

Josep Vives, porta-voz do Barcelona, não quis esta segunda-feira alongar-se em comentários sobre um eventual regresso de Neymar ao clube. O responsável dos catalães lembrou que o brasileiro é jogador do Paris Saint-Germain e prometeu dar novidades... se as houver."Nunca falamos de mercado e não é que não gostemos, porque gostamos. Mas se falar de jogadores seria uma falta de respeito e prejudicial para nós. Não sabemos o que o PSG quer fazer. Nunca vou descartar nada porque não faz parte das minhas competências. Não vamos falar de Neymar nem de ninguém. Se houver um acordo fechado para entrada ou saída [de jogadores], comunicaremos", frisou em conferência de imprensa.Questionado sobre se estas declarações deixam a porta aberta ao avançado em Camp Nou, Vives respondeu assim: "Não se deixa uma porta aberta nem fechada. O que aconteceu é do conhecimento de todos. É jogador do PSG e a partir daí não falamos de Neymar nem de ninguém".Por último, o porta-voz do Barcelona referiu, a propósito da batalha legal ainda a propósito da saída do brasileiro para Paris, que "o litígio com Neymar é para os serviços jurídicos".