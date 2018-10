Barcelona não perdoa atraso a Dembélé e quer 'despachá-lo' em janeiro

Custou 105 milhões e falha este gesto, terão pensado os adeptos do Barça mais céticos... Custou 105 milhões e falha este gesto, terão pensado os adeptos do Barça mais céticos...

A carregar o vídeo ...

O tempo de Ousmane Dembélé no Barcelona está a chegar ao fim, com o clube a procurar solução já para a janela de transferências de janeiro. Segundo avança a RAC-1, a gota de água que fez transbordar o copo catalão foi o atraso do avançado francês na última quarta-feira para o jogo da Liga dos Campeões frente ao Inter.De acordo com a emissora espanhola, Valverde não perdoou mais um atraso do avançado francês, que já tinha sido criticado por Piqué por causa precisamente dessa sua falta de pontualidade (até nas substituições, na hora de entrar em campo), e decidiu que não dará nova hipótese a Dembélé, que em duas temporadas soma apenas 35 jogos disputados e nove golos marcados, e o clube já estará à procura do seu próximo destino.Recorde-se que o avançado francês, de 21 anos, chegou a Barcelona no verão de 2017, com o clube catalão a pagar ao Borussia Dortmund 105 milhões de euros. Mas Dembéle nunca conseguiu corresponder às expectativas. Até na apresentação , em pleno Camp Nou, o avançado não começou da melhor maneira.