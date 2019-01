Barcelona oficializa contratação de Frenkie de Jong: os detalhes da transferência milionária

O futebolista internacional holandês Frenkie de Jong vai reforçar o Barcelona a partir da próxima época, anunciou esta quarta-feira o emblema catalão, que vai desembolsar 75 milhões de euros (ME) pelo médio do Ajax.Após meses de rumores sobre o destino da nova coqueluche do futebol 'laranja', o Barça venceu a concorrência de clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain ou Manchester City e assegurou a contratação do jogador, de 21 anos.O médio, que conta cinco internacionalizações pela seleção principal da Holanda, juntar-se-á ao Barcelona no arranque da próxima temporada, tendo assinado contrato por cinco anos.Além dos 75 ME fixos que vai pagar ao emblema de Amesterdão, o Barça revelou, em comunicado divulgado na página oficial, que o negócio inclui igualmente 11 ME em variáveis.Frenkie de Jong será o 20.º jogador holandês a atuar no Barcelona, numa ligação que se iniciou com Johan Cruijff.