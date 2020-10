Barcelona oficializa sucessor de Nélson Semedo e blinda-o com cláusula de 400 milhões

O Barcelona oficializou esta quinta-feira a contratação de Sergiño Dest, jovem lateral-direto holandês de 19 anos, que chega à Catalunha para preencher a vaga deixada em aberto por Nélson Semedo, entretanto vendido ao Manchester City.





Dest, nascido nos Estados Unidos, chega do Ajax e assinou até junho de 2025, a troco de 21 milhões de euros, mais cinco milhões em variáveis.O clube blaugrana tem grande fé nos desempenhos deste jogador e colocou-lhe no contrato, segundo a imprensa espanhola, uma cláusula de rescisão digna de uma estrela: quem quiser levar Dest do Barcelona nas próximas épocas terá de pagar 400 milhões de euros.O jogador herdou a camisola número 2 de Nélson Semedo.