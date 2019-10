É o fim do caso Griezmann. Segundo o jornal espanhol 'El Mundo', o Barcelona pagou 15 milhões de euros ao Atlético Madrid, num acordo para que os emails que comprovam que a negociação entre o clube catalão e o internacional francês aconteceu quando este ainda se encontrava sob contrato.De acordo com a publicação, o acordo entre Barcelona e Atlético Madrid prefer ainda que o clube da Catalunha fique com direito de preferência sobre seis jogadores colchoneros, entre pos quais Saúl e Giménez.Recorde-se, em setembro, o Comité de Competição multou o Barcelona em 300 euros no caso Griezmann, por considerar que o clube catalão contactou com o internacional francês quando este ainda tinha contrato com o Atlético Madrid.