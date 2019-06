Barcelona pode ter de pagar a Rabiot... por não contratá-lo

O Barcelona pode ter de pagar a Adrien Rabiot... por não contratá-lo. A notícia foi avançada esta quinta-feira pela Sky Itália e faz referência a um acordo existente entre clube e jogador.O médio, em final de contrato com o Paris Saint-Germain, foi afastado dos trabalhos dos franceses por não renovar e muito se especulou sobre o seu futuro. Ora, o Barcelona terá chegado a um primeiro acordo com Rabiot para que este se mudasse para Camp Nou em julho, no final do vínculo.O problema é que os catalães terão mudado de ideias e voltado atenções para outros alvos, sendo que no acordo com Rabiot ficou explícito que o clube deveria indemnizar o jogador caso quebrasse o pacto. Não são, no entanto, conhecidos os valores envolvidos.Rabiot, agora perto de ficar sem clube, viu-se forçado a procurar alternativas e rapidamente apareceu uma bem tentadora. A Juventus tem à espera do jogador um contrato de sete milhões de euros por ano mais bónus e acredita-se que Rabiot não deverá escapar a Turim.